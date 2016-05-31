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حمدين صباحى: الكرامة والتيار الشعبى لا علاقة لهما بدفع كفالة نقيب الصحفيين

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حمدين صباحى: الكرامة والتيار الشعبى لا علاقة لهما بدفع كفالة نقيب الصحفيين حمدين صباحى: الكرامة والتيار الشعبى لا علاقة لهما بدفع كفالة نقيب الصحفيين
قال حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق، إن حزب الكرامة والتيار الشعبى ليس لهم علاقة بدفع كفالة نقيب الصحفيين يحي قلاش وجمال عبد الرحيم وخالد البلشى، مشدداً على أن موقفهم قاطع مع النقابة ونقيب الصحفيين مع حرية الصحافة والوطن ضد التغول الأمنى والعقاب بالكفالة.

وأضاف صباحى فى تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أنه أى اجتهاد شخصى يخرج عن هذا الموقف لا يعبر عن حزبى الكرامة والتيار الشعبى ولا يمثلهم، مشدداً "ستنتصر النقابة وتنتصر الحرية".


>- طارق نجيدة:سددت كفالة يحيى قلاش والبلشى وعبد الرحيم بتكليف من مجموعة صحفيين

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