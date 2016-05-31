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"الصحفيين" تُعلن عن فتح تحقيق فى شهادة عضو بالمجلس ضد النقيب

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"الصحفيين" تُعلن عن فتح تحقيق فى شهادة عضو بالمجلس ضد النقيب "الصحفيين" تُعلن عن فتح تحقيق فى شهادة عضو بالمجلس ضد النقيب
قرر مجلس نقابة الصحفيين، فتح تحقيق عاجل - فيما أسماه بيان صادر عن النقابة - "واقعة تورط أحد أعضاء المجلس فى الشهادة ضد نقيب الصحفيين والزميلين عضوى المجلس".

كما قرر المجلس، بحث الدعوة لعقد جميعة عمومية طارئة فى أقرب وقت، وفقًا لقانون النقابة، وبالتنسيق مع الزملاء أعضاء لجنة إدارة الأزمة، لاتخاذ القرارات المناسبة فى مواجهة الأزمة الحالية.

مصادر: سداد الكفالة المالية لقلاش ووكيل وسكرتير النقابة بقسم قصر النيل

النيابة العامة تضم البلاغات المقدمة ضد "قلاش" لتحقيقات "اقتحام النقابة"

"الصحفيين": طلبنا لقاء النائب العام لبحث أزمة احتجاز النقيب وعضوى المجلس
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