مخرج "سيب إيدى" لبطلة الكليب:"داخلين على رمضان اهمدى.. يوم أسود لما عرفتك"

نشر وائل الصديقى، مخرج كليب "سيب إيدى" ، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك "، تعليقا على إلقاء القبض على سلمى الفولى بطلة الكليب للمرة الثانية بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب: " داخلين على رمضان يا فنانة اهمدى.. كان يوم أسود يوم معرفتك بجد".إعلان - Ads إعلان - Ads
>- "اليوم السابع" ينشر أول صور لبطلة "سيب إيدى" بعد القبض عليها بتهمة الدعارة
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كان الأمن قد ألقى القبض على بطلة كليب "سيب إيدى" بصحبة اثنتين، هما الممثلة المغمورة "ناهد.م"، وطالبة كلية التجارة "إنجى.ا"، بعد القبض عليهن بصحبة 3 أثرياء عرب داخل فندق شهير بالقاهرة.
>- "اليوم السابع" ينشر أول صور لبطلة "سيب إيدى" بعد القبض عليها بتهمة الدعارة
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