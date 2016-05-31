أخبار عاجلة

8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مخرج "سيب إيدى" لبطلة الكليب:"داخلين على رمضان اهمدى.. يوم أسود لما عرفتك"

Google+ Print
مخرج "سيب إيدى" لبطلة الكليب:"داخلين على رمضان اهمدى.. يوم أسود لما عرفتك" مخرج "سيب إيدى" لبطلة الكليب:"داخلين على رمضان اهمدى.. يوم أسود لما عرفتك"
نشر وائل الصديقى، مخرج كليب "سيب إيدى" ، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك "، تعليقا على إلقاء القبض على سلمى الفولى بطلة الكليب للمرة الثانية بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب: "‏ داخلين على رمضان يا فنانة اهمدى.. كان يوم أسود يوم معرفتك بجد".

كان الأمن قد ألقى القبض على بطلة كليب "سيب إيدى" بصحبة اثنتين، هما الممثلة المغمورة "ناهد.م"، وطالبة كلية التجارة "إنجى.ا"، بعد القبض عليهن بصحبة 3 أثرياء عرب داخل فندق شهير بالقاهرة.

سلمى الفولى (1)

سلمى الفولى (2)

سلمى الفولى (3)

سلمى الفولى (4)

سلمى الفولى (5)

سلمى الفولى (6)


>- "اليوم السابع" ينشر أول صور لبطلة "سيب إيدى" بعد القبض عليها بتهمة الدعارة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365