مخرج "سيب إيدى" لبطلة الكليب:"داخلين على رمضان اهمدى.. يوم أسود لما عرفتك"

نشر وائل الصديقى، مخرج كليب "سيب إيدى" ، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك "، تعليقا على إلقاء القبض على سلمى الفولى بطلة الكليب للمرة الثانية بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب: "‏ داخلين على رمضان يا فنانة اهمدى.. كان يوم أسود يوم معرفتك بجد".

كان الأمن قد ألقى القبض على بطلة كليب "سيب إيدى" بصحبة اثنتين، هما الممثلة المغمورة "ناهد.م"، وطالبة كلية التجارة "إنجى.ا"، بعد القبض عليهن بصحبة 3 أثرياء عرب داخل فندق شهير بالقاهرة.

- "اليوم السابع" ينشر أول صور لبطلة "سيب إيدى" بعد القبض عليها بتهمة الدعارة