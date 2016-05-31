بالصور.. إصابات خطيرة بين محامى طلخا بعد تحطيم مجهولين النقابة

هاجم مجهولون مبنى نقابة المحامين بطلخا بمحافظة الدقهلية، وقاموا بكسر الأبواب الرئيسية للنقابة وناديها الواقع فى نفس المبنى بعد احتجازهم للعشرات من المحامين منذ قليل، وذلك قبل أن يستطيع عدد من أعضاء النقابة السيطرة على الوضع.

وقال شهود عيان إن المجهولين قاموا بالتعدى على المحامين وأصابوا عددًا منهم بجروح خطيرة، موضحين أن سيارة إسعاف حضرت إلى مكان الواقعة ولم تستطع الدخول لنقل المصابين وعلاجهم.

كما أشاروا إلى أن عددًا من المحامين ألقوا القبض على 4 من البلطجية الذين اقتحموا النقابة منذ قليل وسط فرار باقى البلطجية المجهولين إلى شارع الكورنيش حيث قاموا بقطع الطريق أمام المارة وسيارات الشرطة والإسعاف.

- مجهولون يقتحمون مقر نقابة المحامين بطلخا ويحتجزون العشرات