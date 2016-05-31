لطالب الثانوية العامة.. نشط مخك بالسمك والزبادى وابعد عن الشيكولاتة

أيام قليلة ويبدأ ماراثون الثانوية العامة، وعلى الرغم من أن تركيز أغلب الطلاب ينصب على استذكار ومراجعة المواد الدراسية المختلفة، إلا أن الكثير منهم يغفل عن اتباع النصائح الصحية والغذائية المختلفة، والتى تلعب دورا مهما فى تعزيز صحة المخ والجسم، وتعزيز فرص نجاحهم وتفوقهم.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على مجموعة من النصائح الغذائية المهمة لطلاب الثانوية العامة، حسبما نشر بالموقع الأمريكى " goodluckexams" وتشمل:

- تناول الأطعمة المنشطة للمخ

>وتعد الأكلات الغنية بالبروتين هى الطعام المثالى الذى يجب تناوله يوم الامتحان، لأنها تعزز القدرات العقلية وتحسن الانتباه والتركيز، ومن أمثلها: البيض والمكسرات والزبادى والجبن القريش، كما ينصح بتناول بعض الحبوب الكاملة مثل الشوفان.

ومن الأطعمة المنشطة للمخ أيضا: السمك وعين الجمل والتوت الأزرق وبذور الكتان والفواكه الجافة، وأما الفواكه التى يجب أن يركز الطلاب عليها فتشمل: الموز والفراولة والبرتقال والكانتلوب، ومن الخضراوات: الجزر والفلفل والسبانخ والبروكلى.

- أطعمة يجب تجنبها

المشروبات

>وأوصى التقرير بالابتعاد عن مجموعة من الأطعمة يوم الامتحان مثل الأطعمة المحتوية على الدقيق الأبيض مثل الكيك والخبز الأبيض والكوكيز، لأنها تحتاج وقتا وطاقة أكبر لهضمها، كما يجب الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالسكريات المكررة مثل الشيكولاتة والحلوى لأنها سترفع مستويات الجلوكوز بشكل ملحوظ ثم تنخفض فجأة، وهو ما يجعل الطلاب يصابون الكسل والخمول.>كما يجب تناول كميات كافية من المياه قبل الامتحان وداخل اللجنة، لأن جفاف الجسم قد يضعف تركيزك، ويجعلك تشعر بالخمول وقلة النشاط، ويمكن للطلاب أن يتناولوا مشروب الشاى ولكن دون إضافة كمية كبيرة من السكر، ويجب الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية والعصائر والقهوة، لأنها غنية بالكافيين، الذى يزيد من مستويات القلق والعصبية.

وأضاف التقرير أنه يجب الابتعاد عن الوجبات السريعة، وتناول الأكلات الخفيفة، كما ينصح بتناول المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين ب مركب، والكالسيوم والحديد والزنك لأنها تعزز وظائف المخ، وعند الشعور بالجوع فى وسط اليوم، فينصح بتناول المكسرات أو الفواكه أو الخضراوات.

موضوعات متعلقة..

- 5 خطوات لتقليل التوتر والقلق لطلاب الثانوية العامة