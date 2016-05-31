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مصيلحي: إنشاء البنوك مراكز صرافة تابعة لها يحل أزمة الدولار

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مصيلحي: إنشاء البنوك مراكز صرافة تابعة لها يحل أزمة الدولار مصيلحي: إنشاء البنوك مراكز صرافة تابعة لها يحل أزمة الدولار

الدكتور علي مصيلحي

قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الدكتور، علي مصيلحي، إنّ المجلس قدّم لحكومة المهندس شريف إسماعيل، خطة لخفض الدين المحلي، من خلال إعطاء البنوك التي لها دين حصص في الشركات الحكومية، مضيفًا: “قدمنا مشروعًا للحكومة لمبادلة الديون بأصول تخفيفًا من قيمة الديون الداخلية”.

وأضاف مصيلحي خلال لقائه ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أنّ خطة البرلمان لمواجهة أزمة ارتفاع تتمثل في جعل البنوك العمل في الصرافة، من حيث أنْ يكون لهذه البنوك مراكز للصرافة مثل بنك مصر، وذلك لأنّنا ضد غلق مراكز الصرافة، بالإضافة إلى الحد من الاستيراد.

وتابع مصيلحي أنّ رؤية البرلمان في مواجهة عجز الموازنة لعام 2016- 2017، تتمثل في تقنين وضد اليد على الأراضي من خلال مشاريع قوانين، ووضع حيز للقرى والتخطيط لها، وذلك حتى تستفيد الدولة من هذه الأموال المهدرة، قائلاً: “المجتمع يريد أنْ يتقدم في كل المجالات، ولا يريد أنْ يسمع عن قرارات مفاجئة وغير مدروسة”.

وتوقع مصيلحي تمرير موازنة عام 2016- 2017 بناءً على تعهدات من خلال خفض نسبة البطالة بنسبة 1,5%، وكذلك الميزان التجاري، موضحًا أنّه تم زيادة الدعم المقدم للسلع في الموازنة من 41 إلى 45 مليار، في الوقت الذي تم فيه الاتفاق على رفع الدعم عن الطاقة خلال 8 سنوات.

وأوضح مصيلحي أنّ الدولة أمامها تحديات حقيقية، لأنّ الوضع الاقتصادي “حرج” بسبب وجود عجز كبير في الموازنة العامة للدولة، وكذلك في الميزان التجاري، بالإضافة إلى عدم استقرار السياسة النقدية، لافتًا إلى نجاح مجلس النواب ليس في كثرة عدد طلبات الإحاطة وإنما من خلال رفع مستوى معيشة المواطنين، وتنفيذ خطة الحكومة.

ولفت مصيلحي إلى أنّ مجلس النواب طالب وزير الموارد المائية والري بتقديم مياه نقية للمواطنين، من خلال صيانة شبكات المياه بصفة مستمرة، لأنّ المياه المقدمة حاليًا للمواطنين غير صالحة للشرب.

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