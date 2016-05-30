إقالة بيسيرو من تدريب بورتو

قرر نادي بورتو البرتغالي إقالة المدير الفني للفريق جوزيه بيسيرو عقب نهاية الموسم الجاري بسبب سوء النتائج وعدم قدرته على الظفر بأي لقب.

وأصدر النادي البرتغالي بيانا رسميا أكد فيه توصله لاتفاق مع بيسيرو بفسخ التعاقد يوم الاثنين بعد فشل الفريق في حصد أي لقب خلال الموسم المنصرم.

وأكد بيان بورتو أنه تم انتهاء العلاقة بينه وبين بيسيرو بنهاية الموسم.

وتولى بيسيرو مهمة تدريب بورتو في شهر يناير الماضي بعد طلبه الرحيل عن الأهلي ليكون مدربا للفريق البرتغالي خلفا لجولين لوبيتيجي الذي رحل لسوء النتائج.

وقاد بيسيرو بورتو في 22 مباراة في كل البطولات وأنهى مسابقة الدوري في المركز الثالث بفارق 15 نقطة عن بنفيكا الذي توج باللقب.

كما أنه خسر لقب نهائي كأس البرتغال أمام سبورتنج براجا بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدفين لكل فريق.

كما أنه ودع مسابقة كأس الدوري البرتغالي من دور المجموعات بعدما هُزم في آخر مباراتين في دور المجموعات ليخرج من المسابقة دون حصد أي نقطة.

صورة من بيان بورتو