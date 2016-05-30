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محكمة إماراتية تبرئ 4 أشخاص من جنسيات مختلفة من تهم الإرهاب

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محكمة إماراتية تبرئ 4 أشخاص من جنسيات مختلفة من تهم الإرهاب محكمة إماراتية تبرئ 4 أشخاص من جنسيات مختلفة من تهم الإرهاب

المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات – أرشيفية

 

برأت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، اليوم الإثنين، 4 متهمين من جنسيات عربية وأمريكية من تهمة تمويل والتعاون مع منظمات إرهابية.

كما أصدرت المحكمة حكمًا ببراءة امرأة أجنبية متهمة بالإساءة للدولة بأن تلفظت في مكان عام بعبارات بذيئة، وذلك لثبوت التقرير الطبي عدم مسؤوليتها عن تصرفاتها وقت ارتكاب الجريمة مع إبعادها عن الدولة. حسبما أفاد موقع الإمارات 24.

وأصدرت المحكمة أحكامًا تتراوح بين المؤبد والبراءة عن التهم المسندة للمتهمين الـ 23 من جنسيات عربية في قضية الانضمام إلى تنظم القاعدة الإرهابي.

من جهة أخرى استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة بقضية 7 متهمين من جنسيات عربية في تسليم معلومات خاصة بدائرة حكومية محظور نشرها لحزب الله اللبناني الإرهابي، ولمصلحة دولة أجنبية وتصوير دوائر حكومية خلافًا للحظر ومعلومات اقتصادية تتعلق بإنتاج إحدى إمارات الدولة من النفط، وخرائط تبين مواقع حقول البترول والغاز وتهمة إنشاء وإدارة مجموعة ذات صفة دولية تابعة للحزب دون ترخيص من .

وحددت المحكمة جلسة السادس من يونيو المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهمين. كما نظرت المحكمة في عدد من القضايا المتعلقة بأمن الدولة بحضور بعض ذوي المتهمين وممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني في الدولة.

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