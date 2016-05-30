صندوق تحيا مصر: 600 مليون جنيه تكلفة المرحلة الثانية من مشروع “الأسمرات”‎

قالت مديرة تنمية الموارد والإتصالات بصندوق تحيا مصر، عزة قورة، إنّ تكلفة المرحلة الثانية لمشروع الأسمرات الإسكاني بحي المقطم، حوالي 600 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر.

وأضافت قورة خلال لقائها ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أنّ المرحلة الأولى من حي الأسمرات استوعبت حوالي 6000 أسرة، وأنّ المرحلة الثانية استوعبت ما يقارب 4500 أسرة، موضحة أنّ المرحلة الثالثة الذي يتم الإعداد لها حاليا تستهدف سكان الدويقة.

وتابعت قورة أنّ العشوائيات المهددة للحياة سيتم التخلص منها خلال عامين، مؤكدة أنّ صندوق تحيا مصر يقوم برفع كفاءة المنازل الموجودة في منطقتي العسال، وعزبة جرجس.