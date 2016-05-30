الرئيس الفلسطينى يطلع وفد الكونجرس الأمريكى على المستجدات داخل فلسطين

أطلع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وفدا من أعضاء الكونجرس الأميركى على آخر مستجدات الأوضاع فى الأرض الفلسطينية، وعلى صعيد العملية السياسية.

جاء ذلك أثناء استقبال الرئيس عباس، مساء اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله، وفدا من أعضاء الكونجرس الأميركى، وضم الوفد كلا من، النائب دانيل كيرلى ديمقراطى عن ولاية ميتشغان، ولويس غيتيريز ديمقراطى عن ولاية الينوي، ومات كارت رايت ديمقراطى عن ولاية بنسلفانيا، وهنرى جونسون ديمقراطى عن ولاية جورجيا، ومارك بوكان ديمقراطى من ولاية ويسكنسون.