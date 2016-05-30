تأجيل محاكمة 74 إخوانيا فى أحداث تعذيب قيادات مديرية أمن أسوان إلى يونيو

قررت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار مصطفى لطفى وعضوية المستشارين عصام محمد عيسى وشريف مجدى بأمانة سر عبد السلام جاد الكريم ومحمد عبد الوهاب، تأجيل جلسات القضية المتهم فيها 74 من أعضاء جماعة الإخوان المحظورة فى أحداث تعذيب قيادات مديرية أمن أسوان لجلسة اليوم الثانى من شهر يونيو المقبل لاستكمال مرافعات الدفاع.

كانت المحكمة قد استمعت لمرافعة هيئة الدفاع الذى طالب ببراءة المتهمين لعدم وجود بعض المتهمين فى مكان الحادث وتناقض أقوال شهود الإثبات.

تعود أحداث القضية ليوم 14 أغسطس 2013 عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة حيث قام المتهمون باحتلال مبنى ديوان عام محافظة أسوان واعتدوا على قوات الأمن واحتجزوا ضباط وأمناء شرطة وقاموا بتعذيبهم كما قاموا بحيازة أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء استخدموها فى الاعتداء على قوات الأمن وأحرقوا عددًا من سيارات الشرطة.

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- تأجيل محاكمة 74 إخوانيًا فى أحداث مديرية أمن أسوان إلى الغد