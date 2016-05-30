أخبار عاجلة

فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل محاكمة 74 إخوانيا فى أحداث تعذيب قيادات مديرية أمن أسوان إلى يونيو

Google+ Print
تأجيل محاكمة 74 إخوانيا فى أحداث تعذيب قيادات مديرية أمن أسوان إلى يونيو تأجيل محاكمة 74 إخوانيا فى أحداث تعذيب قيادات مديرية أمن أسوان إلى يونيو
قررت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار مصطفى لطفى وعضوية المستشارين عصام محمد عيسى وشريف مجدى بأمانة سر عبد السلام جاد الكريم ومحمد عبد الوهاب، تأجيل جلسات القضية المتهم فيها 74 من أعضاء جماعة الإخوان المحظورة فى أحداث تعذيب قيادات مديرية أمن أسوان لجلسة اليوم الثانى من شهر يونيو المقبل لاستكمال مرافعات الدفاع.

كانت المحكمة قد استمعت لمرافعة هيئة الدفاع الذى طالب ببراءة المتهمين لعدم وجود بعض المتهمين فى مكان الحادث وتناقض أقوال شهود الإثبات.

تعود أحداث القضية ليوم 14 أغسطس 2013 عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة حيث قام المتهمون باحتلال مبنى ديوان عام محافظة أسوان واعتدوا على قوات الأمن واحتجزوا ضباط وأمناء شرطة وقاموا بتعذيبهم كما قاموا بحيازة أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء استخدموها فى الاعتداء على قوات الأمن وأحرقوا عددًا من سيارات الشرطة.
>


>- تأجيل محاكمة 74 إخوانيًا فى أحداث مديرية أمن أسوان إلى الغد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365