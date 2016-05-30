بطلة كليب "سيب إيدى" لمحاميها: كنت داخلة على بطولة فيلم وشكلى مش هلحق أعمله

قالت رضا الفولى، بطلة كليب "سيب إيدى" لمحاميها محمد سميح عبده محمد أمام سرايا نيابة قصر النيل قبل مثولها للتحقيق بتهمة الدعارة: إن الشرطة لم تضبطها فى حالة تلبس مع أحد وإنما كانت متواجدة داخل فندق شهير فى الزمالك، مضيفة وهى تبكى بأنها كانت تستعد للعب دور بطولة فى فيلم ولكن يبدو أنها لن تستطيع المشاركة فيه لسوء حظها، حسب قولها، ودفع محمد سميح عن موكلته رضا الفولى أمام النيابة ببطلان إجراءت القبض وانتفاء حالة التلبس

وألقى رجال الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، القبض على 3 ساقطات بينهن بطلة كليب سيب إيدى الشهيرة رضا الفولى، وممثلة مغمورة متلبسات بممارسة الدعارة والأعمال المنافية للآداب داخل أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

جاء ذلك بعد ورود معلومات إلى العميد أحمد كشك، رئيس مباحث الآداب بشرطة السياحة، باتفاق ممثلة مغمورة تدعى "ناهد.م" مع 3 أثرياء عرب على ممارسة الجنس الحرام بمقابل مادى.

وأضافت المعلومات، أن الممثلة المغمورة اتفقت مع بطلة كليب "سيب أيدى" رضا الفولى وفتاة أخرى على ممارسة الجنس مع الأثرياء العرب، وبإخطار اللواء أحمد مصطفى شاهين رئيس الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، واللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة، تم تقنين الإجراءات، وداهم الساقطات كل من المقدم وليد بدر والمقدم محمد صالح من رجال مباحث الآداب وضبطا "ناهد.م" 38 سنة عضو نقابة المهن التمثيلية ومقيمة بالإسكندرية، و"رضا الفولى" 31 سنة بطلة كليب سيب أيدى و"إنجى.ا" 24 سنة طالبة بكلية التجارة بصحبة 3 أثرياء عرب داخل "سويتين" بأحد فنادق القاهرة الشهيرة.

وباستجوابهم اعترف المتهمون باتفاقهم فيما بينهم على قضاء ليلة حمراء مقابل 20 ألف جنيه فى الليلة للساقطات الثلاث، وتحفظت القوة من داخل "السويتين" على 5 آلاف جنيه وهواتف محمولة تحوى اتفاقا بين المتهمات مع راغبى المتعة على قضاء الليلة الحمراء وصورا عارية لهن يعرضنها على الرجال راغبى المتعة.

وبمواجهة المتهمات اعترفن بالواقعة، وأضفن بأنهن يعانين ضائقة مالية، ما دفعهن إلى ممارسة البغاء، فتحرر المحضر اللازم وإحالة جميع المتهمين إلى جهة التحقيق المختصة.

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