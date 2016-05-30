أخبار عاجلة

فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تفحم جثة طفلة إثر حريق اندلع فى شقة أسرتها بمنطقة "صقر قريش" بالمعادى

Google+ Print
تفحم جثة طفلة إثر حريق اندلع فى شقة أسرتها بمنطقة "صقر قريش" بالمعادى تفحم جثة طفلة إثر حريق اندلع فى شقة أسرتها بمنطقة "صقر قريش" بالمعادى
تفحمت جثة طفلة إثر حريق اشتعل شقة أسرتها بمنطقة "صقر قريش" التابعة لدائرة قسم شرطة المعادى، ونجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على النيران، ونقلت الجثة للمستشفى.

كانت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا من غرفة النجدة بنشوب حريق فى شقة سكنية بالمعادى، وانتقل اللواء جمال حلاوة مدير الحماية المدنية، والفريق المرافق له و بصحبتهم 3 سيارات إطفاء حاصرت النيران من جميع الاتجاهات وأخمدتها، وتبين أن الحريق التهم جسد طفلة، وما زالت الجهود مستمرة لمعرفة سبب الحريق فيما أخطرت النيابة للتحقيق.

- بالفيديو .. اندلاع حريق مروع بمحول كهربائى بقرية ميت سويد فى الدقهلية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»