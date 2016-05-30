تفحم جثة طفلة إثر حريق اندلع فى شقة أسرتها بمنطقة "صقر قريش" بالمعادى

تفحمت جثة طفلة إثر حريق اشتعل شقة أسرتها بمنطقة "صقر قريش" التابعة لدائرة قسم شرطة المعادى، ونجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على النيران، ونقلت الجثة للمستشفى.إعلان - Ads إعلان - Ads
كانت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا من غرفة النجدة بنشوب حريق فى شقة سكنية بالمعادى، وانتقل اللواء جمال حلاوة مدير الحماية المدنية، والفريق المرافق له و بصحبتهم 3 سيارات إطفاء حاصرت النيران من جميع الاتجاهات وأخمدتها، وتبين أن الحريق التهم جسد طفلة، وما زالت الجهود مستمرة لمعرفة سبب الحريق فيما أخطرت النيابة للتحقيق.
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