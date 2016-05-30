بعد معاقبته اليوم بالمؤبد فى "أحداث الإسماعيلية".. مرشد الإخوان يواجه الإعدام و129 سنة سجن والبقية تأتى.. بديع صدرت ضده 7 أحكام وينتظر الحكم فى أكثر من 30 قضية بتهم بالتحريض على العنف فى المحافظات

عاقبت محكمة جنايات الإسماعيلية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، الاثنين، مرشد جماعة الإخوان محمد بديع و35 آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث الإسماعيلية" بالسجن المؤبد، وبذلك تصبح حصيلة ما صدر ضد بديع حكم بالإعدام حضورياً و5 أحكام بالسجن المؤبد (25 سنة) وحكم بالحبس 4 سنوات، بإجمالى 129 سنة سجن و"إعدام" فى 7 قضايا فقط، فيما ينتظر مرشد الجماعة أحكاماً فى أكثر من 30 قضية ما زالت تنظرها المحاكم.

صدر حكم اليوم برئاسة المستشار محمد السعيد محمد الشربينى وعضوية المستشارين سعد الدين حسن سرحان ووائل عمر الشحات بسكرتارية محمد عبد الستار وعزب عباس.

تضمن حكم اليوم معاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و35 آخرين بالسجن المؤبد ومعاقبة 9 بالسجن المشدد 15 سنة و19 بالسجن 10 سنوات و21 بالسجن 3 سنوات فيما برأت المحكمة 20 متهما.

>وعقب الحكم رفع بديع علامة رابعة وطرق باقى المتهمين على أسوار القفص ورفعوا إشارات رابعة أيضا اعتراضا على الحكم فيما أكدت هيئة الدفاع بأنها ستطعن على الحكم أمام محكمه النقض فور صدور الحيثيات.

أحداث البحر الأعظم

>

قطع الطريق الزراعى بقليوب

>

>وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضت بمعاقبة مرشد الإخوان و14 من قيادات الجماعة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث البحر الأعظم" بالسجن المؤبد وألزمتهم بالمصاريف.>كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، بإعدام 10 من قيادات الإخوان، والسجن المؤبد لـ37 آخرين، بينهم بديع، فى قضية قطع الطريق الزراعى بمدينة قليوب فى يوليو2013، والتى راح ضحيتها قتيلان، وأصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية فيما قضت محكمة جنايات المنيا، فى 21 يونيوالماضى، بإعدام 183 شخصا بينهم "بديع".

وفى 30 أبريل 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى التجمع الخامس برئاسة المستشار شعبان الشامى، بسجن بديع و21 آخرين سنة مع الشغل بعد إدانتهم بإهانة القضاء خلال محاكمتهم مع الرئيس المعزول محمد مرسى فى قضية "اقتحام سجون".

إهانة القضاء

>

أحداث مسجد الاستقامة

>

>وقضت الدائرة السابقة بعد 7 شهور من الحكم السابق بحبس جميع المتهمين من قادة الإخوان، عدا الرئيس الأسبق محمد مرسى بالسجن، 3 سنوات والغرامة عشرة آلاف جنيه، فى الدعوى التى حركها قاضى المحكمة ضد جميع المتهمين الموجودين بالقفص بتهمة إهانة المحكمة.>وعاقبت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، والمنعقدة بمعهد الأمناء بطرة بالسجن المؤبد (25 عاما) على مرشد الإخوان، وصفوت حجازى ومحمد ?‏?البلتاجى، وعصام ?العريان، و?‏باسم عودة (وزير تموين سابق)، والحسينى عنتر، وعصام رجب، ومحمد جمعة، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مسجد الاستقامة" التى وقعت بميدان ?‏الجيزة.>وينتظر بديع الحكم فى أكثر من 30 واقعة متهما فيها بالتحريض على العنف فى عدد المحافظات، بعضها تنظره المحاكم وبعضها ما زال رهن التحقيق.>موضوعات متعلقة..

- بالأسماء.. المؤبد لبديع و35 آخرين فى أحداث الإسماعيلية.. مرشد الإخوان يبتسم من داخل القفص ويرفع شعار رابعة.. والمحكمة لكل من فقد ابنا أو أبا أو زوجة ترملت: "ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا"

>