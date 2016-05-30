عرض أزياء لـ«Allaga» يحييه فريق «شوارعنا» بحفلة غنائية..الخميس المقبل

تنظم مجموعة Allaga للأزياء، حفلًا غنائيًا لفريق “شوارعنا”، في مجمع باتو بالتجمع الخامس، وذلك يوم الخميس المقبل.

ويحضر الحفل مجموعة من الشخصيات العامة والفنانين، كما تقدم Allaga ، خلال الحفل “فاشون شو” للملابس الصيفية، تعكس من خلاله حرية المرأة بعروض قوية وجريئة تعتمد على اليد المطرزة.

وتعاقد المنتج ريتشارد الحاج، مع فريق “شوارعنا” على إنتاج عدة ألبومات وسنجلات خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن فريق “شوارعنا” شارك في برنامج “ARABS GOT TALENT”، قبل موسمين وحقق الفريق نجاحًا كبيرًا، ولمع نجمه بشكل أساسي في العالم العربي.