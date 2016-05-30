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5 أخطاء شائعة تفسد "الدايت".. أهمها البقاء جائعا والنوم القليل

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5 أخطاء شائعة تفسد "الدايت".. أهمها البقاء جائعا والنوم القليل 5 أخطاء شائعة تفسد "الدايت".. أهمها البقاء جائعا والنوم القليل
كشف تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، أن هناك بعض الأخطاء الشائعة التى قد تعيق خطط فقدان الوزن عن طريق البرامج الغذائية وغيرها، وتتضمن الآتى:

1- عدم النوم بشكل كاف: الحصول على النوم الكافى وراحة الجسم سوف يساعدك فى فقدان الوزن، أما فى حالة عدم حصول الجسم على الراحة الكافية سيكون من الصعب فقدان الوزن، ويفشل الجسم فى حرق السعرات الحرارية.

2- ممارسة التمرينات الرياضية بكثرة: قضاء الكثير من الوقت فى صالة الألعاب الرياضية كل يوم، لا يساعد على فقدان الوزن، والموضوع له علاقة فقط بحيوية الجسم.

3- البقاء جائعا: اختيارك الدائم لتناول السلطة سيجعلك تشعر بالجوع بشكل دائم، ويمنعك من تناول الكربوهيدرات اليومية التى يحتاجها الجسم، والتى تتحكم فى هرمون الجوع.

4- تناول الطعام أمام التليفزيون: يجعلك لا تنتبه لكميات المواد الغذائية والسعرات الحرارية التى تتواجد بها، فمن المهم جدا الانتباه للطعام الذى تتناوله للتوقف عن تناول كميات من السعرات الحرارية.

5- عدم التحقق من الوزن: فمن الضرورى التحقق من الوزن عدة مرات، فذلك يجعلك بعيدا عن تناول الطعام بكميات زائدة.


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