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بالفيديو.. حريق ضخم فى مول تجارى بجازان فى السعودية

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بالفيديو.. حريق ضخم فى مول تجارى بجازان فى السعودية بالفيديو.. حريق ضخم فى مول تجارى بجازان فى السعودية
شب حريق ضخم فى مول تجارى فى جازان بالمملكة العربية ، مساء اليوم الاثنين، وذلك قبل افتتاحه بأيام.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدنى بالمملكة العربية السعودية على حسابها الرسمى عبر "تويتر": إن مدنى جازان (فريق الدفاع المدنى) يباشر الآن حريقا فى أحد المحلات التجارية.

فيما ذكرت قوات الدفاع المدنى بجازان تمكنها من السيطرة على 80 % من الحريق، وأفاد شهود عيان أن الحريق اندلع فى مول قبل افتتاحه بأيام، فيما أغلقت الدوريات الأمنية والمرور الطرق المؤدية للمول التجارى.

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