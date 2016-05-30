الجيش الجزائرى يعثر على مخبأ أسلحة وذخيرة قرب الحدود مع مالى وموريتانيا

عثرت قوات الجيش الوطنى الشعبى الجزائرى، على مخبأ يحتوى على كمية من الأسلحة والذخيرة ببرج باجى مختار بولاية أدرار الحدودية مع مالى وموريتانيا.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطنى الجزائرى، اليوم الاثنين، أنه فى إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة وبفضل استغلال المعلومات، تمكنت قوة تابعة للجيش من كشف مخبأ يحوى كمية من الأسلحة والذخيرة قرب الحدود الجنوبية للبلاد ببرج باجى مختار بالناحية العسكرية السادسة.

وأضاف البيان أن هذه العملية مكنت من ضبط سلاح رشاش من طراز "آر كى تي"، وبندقية رشاشة من طراز "إف إم بى كي"، وسلاح رشاش "كلاشنيكوف"، وبندقيتين نصف آلية من نوع "سيمونوف"، وثلاث قنابل يدوية، و974 طلقة من مختلف العيارات.