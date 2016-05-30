أخبار ليبيا اليوم.. وزير الخارجية محمد سيالة يمارس عمله من العاصمة طرابلس

ركزت أخبار ليبيا اليوم على انتقال وزير الخارجية الليبى محمد سيالة إلى طرابلس، بالإضافة إلى سيطرة حرس المنشآت النفطية على بلدة بن جواد من تنظيم "داعش"، وأبرزت انتقال وزير الخارجية الليبى الجديد محمد طاهر سيالة إلى مقر وزارة الخارجية رسميا فى العاصمة الليبية، فيما تحاول حكومة الوفاق الوطنى الجديدة فرض سلطاتها.

وقالت وكالة الأنباء الليبية أن الوزير الذى عمل موظفا فى وزارة الخارجية لمدة ثلاثة عقود "تولى مهامه رسميا" فى مبنى الوزارة، ويأتى ذلك بعد انتقال وزراء الصحة والداخلية والتعليم إلى مقار وزاراتهم منذ مايو فى البلد المنقسم الغنى بالنفط.

وسيطرت حكومة الوفاق الوطنى المدعومة من الأمم المتحدة على مكاتب إدارية خلال الشهرين الماضيين، إلا أنه منذ وصول رئيس الوزراء فايز السراج إلى طرابلس وإقامة مقره فى قاعدة بحرية فى 30 مارس، تواجه حكومته معارضة شديدة.

وأكد حرس المنشآت النفطية الليبى الذى يسيطر على مرافئ نفط رئيسية بشرق البلاد أنه انتزع السيطرة على بلدة بن جواد من تنظيم "داعش" اليوم الاثنين.

وقال على الحاسى المتحدث باسم حرس المنشآت النفطية إن 4 من عناصره قتلوا وأصيب 16 فى اشتباكات ضارية فى بن جواد التى تقع إلى الشرق من سرت معقل تنظيم داعش.

وأعلن حرس المنشآت النفطية مساندته لحكومة الوفاق الوطنى المدعومة من الأمم المتحدة والتى تأمل حكومات غربية أن تنجح فى توحيد الفصائل الليبية لقتال الدولة الإسلامية.

- اخبار ليبيا .. وزير الخارجية الليبى الجديد طاهر سيالة يتولى مهام عمله