تعيين "عبد الله بليحق" متحدثا رسميا باسم مجلس النواب الليبى

كلف رئيس مجلس النواب الليبى، برئاسة المستشار عقيلة صالح عيسى، اليوم الاثنين، مدير إدارة الإعلام فى ديوان المجلس، عبد الله بليحق، بمهام المتحدث الرسمى باسم البرلمان، خلفًا للنائب فرج بوهاشم.

يشار إلى أن عضو المجلس النواب فرج بوهاشم كان يشغل مهام المتحدث الرسمى باسم المجلس النواب منذ انتخابه والذى يتخذ من مدينة طبرق مقرًا له.

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