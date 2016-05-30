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بالصور.. كنائس الإسكندرية تصلى من أجل المتضررين فى أحداث المنيا

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بالصور.. كنائس الإسكندرية تصلى من أجل المتضررين فى أحداث المنيا بالصور.. كنائس الإسكندرية تصلى من أجل المتضررين فى أحداث المنيا
نظمت كنائس الإسكندرية اجتماع صلاة عصر اليوم لكل شعب الإسكندرية بجميع كنائس الإسكندرية فى نفس التوقيت، وذلك للصلاة من أجل المتضررين والمظلومين بأحداث المنيا.

كانت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية أصدرت بيانًا بشأن أحداث قرية الكرم بالمنيا، وصفت فيه ما حدث من قيام غوغاء بتعرية سيدة مسنة مصرية مسيحية وتجريدها من ملابسها فى الطريق العام بلا نخوة بلا رجولة بلا ضمير بلا أى وازع إنسانى، بالأمر المخزى والمشين.

وأعلنت الكنيسة بالإسكندرية رفضها الكامل لأى محاولة عرفية أو ودية للتغطية على ما حدث، وأكدت أن لن تنهض إلا بتطبيق القانون على كل مخطئ دون تفرقة ودون حسابات مرتعشة تخاف من المجرم تحت أى حجة، كما أكدت أن تكرار الحوادث الطائفية فى نفس المحافظة وفى فترة زمنية قريبة هو مؤشر فى منتهى الخطورة".

كنائس الإسكندرية تصلى من أجل المتضررين فى أحداث المنيا (1)

كنائس الإسكندرية تصلى من أجل المتضررين فى أحداث المنيا (2)

كنائس الإسكندرية تصلى من أجل المتضررين فى أحداث المنيا (3)

كنائس الإسكندرية تصلى من أجل المتضررين فى أحداث المنيا (4)

كنائس الإسكندرية تصلى من أجل المتضررين فى أحداث المنيا (5)

كنائس الإسكندرية تصلى من أجل المتضررين فى أحداث المنيا (6)

كنائس الإسكندرية تصلى من أجل المتضررين فى أحداث المنيا (7)

كنائس الإسكندرية تصلى من أجل المتضررين فى أحداث المنيا (8)

كنائس الإسكندرية تصلى من أجل المتضررين فى أحداث المنيا (9)

كنائس الإسكندرية تصلى من أجل المتضررين فى أحداث المنيا (10)

كنائس الإسكندرية تصلى من أجل المتضررين فى أحداث المنيا (11)

كنائس الإسكندرية تصلى من أجل المتضررين فى أحداث المنيا (12)

كنائس الإسكندرية تصلى من أجل المتضررين فى أحداث المنيا (13)

كنائس الإسكندرية تصلى من أجل المتضررين فى أحداث المنيا (14)

كنائس الإسكندرية تصلى من أجل المتضررين فى أحداث المنيا (15)

كنائس الإسكندرية تصلى من أجل المتضررين فى أحداث المنيا (16)

كنائس الإسكندرية تصلى من أجل المتضررين فى أحداث المنيا (17)

كنائس الإسكندرية تصلى من أجل المتضررين فى أحداث المنيا (18)

كنائس الإسكندرية تصلى من أجل المتضررين فى أحداث المنيا (19)

كنائس الإسكندرية تصلى من أجل المتضررين فى أحداث المنيا (20)

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