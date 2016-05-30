للرجال فقط.. الحرارة تضر الحيوان المنوى وترفع فرص الإصابة بدوالى الخصية

يبدأ الحفاظ على الصحة الجنسية للرجل من تمسكه بالعادات الصحية السليمة والتى يمارسها يوميا، فبعض العادات غير الصحية قد تعرضه لخسارتها رويدا رويدا، وهو ما لا يتمناه أى رجل.

الدكتور محمد شكر - أخصائى أمراض الذكورة والعقم بقصر العينى - أكد أن الرجل يحتاج للكثير من النصائح للحفاظ على صحته الجنسية بمنأى عن الضرر، وبالتالى فعليه حماية نفسه من كل العادات الخاطئة، مضيفا: "لعل معظم الرجال يجهلون أن التعرض الدائم والمستمر والمتكرر لدرجات الحرارة العالية لأى سبب من الأسباب، سواء بشكل إجبارى أو اختيارى وبالصدفة، قد يؤثر على قدراته الإنجابية وصحته الجنسية".

وأضاف "شكر" قائلا: "الحرارة غير صحية على الحيوان المنوى ولا صحة الرجل بشكل عام، فقد تتسبب تدريجيا فى الإضرار بالحيوان المنوى، وتغير صفاته المثالية ما يجعله أضعف، كذلك قد يرفع التعرض المستمر لها من فرص إصابة الرجل بدوالى فى الخصية"، متابعا: "إذا ما اقتربت السخونة من العضو والخصيتين تغيرت ديناميكية نظام التبريد الداخلى للخصية، مسببة مشكلات عدة".

وأضاف "شكر": "ولكى تبقى فى مأمن من الإصابة بدوالى الخصية، التى تؤثر بشكل عام على قدرة الرجل على الإنجاب فعليك بالابتعاد عن أسباب التعرض للحرارة المتكررة، وأن تبقى عضوك وخصيتيك بمأمن من ارتفاع الحرارة، ويمكنك استخدام الدش البارد".

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