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دقة قلب هزاع بعد فنجان قهوة

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دقة قلب هزاع بعد فنجان قهوة دقة قلب هزاع بعد فنجان قهوة

صاغ الدكتور مانع سعيد العتيبة كلمات أغنية "دقة قلب" للفنان الإماراتي هزاع ولحنها "علي كانو" وغناها هزاع بأسلوبه الرومانسي لتدق على صوته القلوب ثم دارت عدسة المخرج جاسم الجسمي لتصويره بطريقة الفيديو كليب وهذا ليس التعاون الأول بين الفنان "هزاع" والمخرج "جاسم الجسمي"، الذي وضع بصمته الإخراجية على معظم أعمال الدكتور مانع سعيد العتيبة وقام بإخراجها على مدى الأربع سنوات الماضية، وكان أّولها أغنية "مسك الختام" للفنان "راشد الماجد"، فقد قرر هزاع بعد نجاح أغنيته الأخيرة "فنجان قهوة" أن يطلق دقة فنية جديدة بعنوان "دقة القلب"، يدق من خلالها على أوتار العشاق الذين اعتادوا على الاستمتاع بسماع أغنياته التي انفردت من حيث الجو والأداء.

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