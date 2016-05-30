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الزمالك يواجه الجيش وديا استعدادا للشرطة

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الزمالك يواجه الجيش وديا استعدادا للشرطة الزمالك يواجه الجيش وديا استعدادا للشرطة

استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدير الفني للفريق محمد حلمي على ملاقاة طلائع الجيش وديا يوم الجمعة المقبلة استغلالا لفترة توقف الدوري وملاقاة اتحاد الشرطة في المسابقة.

وتتوقف مسابقة الدوري خلال الفترة الحالية بسبب استعداد منتخب لمواجهة تنزانيا في الرابع من شهر يونيو المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

وكان الجهاز الفني للزمالك قد قرر في وقت سابق استغلال فترة توقف الدوري من أجل خوض مباراتين وديتين استعدادا لملاقاة اتحاد الشرطة في الـ11 من شهر يونيو المقبل في إطار الجولة 31 من الدوري.

وسينخرط الزمالك في معسكر بمدينة السادس من أكتوبر بداية من يوم الأربعاء المقبل حتى يوم الأحد من أجل الاستعداد لملاقاة الشرطة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بفارق خمس نقاط عن المتصدر الأهلي وللأخير مباراة أقل.

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فيديو اليوم السابع

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