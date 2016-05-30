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اتحاد الكرة يدرس تخفيف عقوبة أحمد علي

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اتحاد الكرة يدرس تخفيف عقوبة أحمد علي اتحاد الكرة يدرس تخفيف عقوبة أحمد علي

ألمح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة إلى إمكانية تخفيف عقوبة إيقاف أحمد علي مهاجم المقاولون العرب بعد طرده في مباراة الأهلي.

وقال رئيس لجنة المسابقات: "لم يسبق لنا التراجع عن عقوبة لاعب، ولكن من الوارد أن يحدث خطأ يجعلنا نفكر في تخفيف العقوبة بنسبة لا تزيد عن 5%".

واستدرك: "ولكن يجب أن يقضي اللاعب 50% من العقوبة، قبل قبول الالتماس".

وأوضح: "يتم تجميد العقوبة مع ترحيل الـ50% الأخرى إلى وقت لاحق، في حالة كرر اللاعب المدان أي خطأ".

وواصل "بمعنى إذا اعتدى أحمد علي بدون كرة على لاعب منافس يتم إيقافه 3 مباريات بالإضافة إلى مباراتين، وفي حالة الاعتداء على الحكم يتم إيقافه 6 مباريات، العقوبة الأساسية 4 مباريات بالإضافة إلى مباراتين من العقوبة القديمة التي تم تجميدها".

وكان أحمد علي تم إيقافه 4 مباريات بداعي التلفظ ضد الحكم طارق سامي الذي أدار مباراة الأهلي وانتهى بفوز الأخير 3-0.

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