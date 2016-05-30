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حازم إمام: لا يوجد في المنتخب فارق بين لاعبي الأهلي والزمالك.. والنتائج خير دليل

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حازم إمام: لا يوجد في المنتخب فارق بين لاعبي الأهلي والزمالك.. والنتائج خير دليل حازم إمام: لا يوجد في المنتخب فارق بين لاعبي الأهلي والزمالك.. والنتائج خير دليل

أكد حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك ومنتخب مصر أن ما يقال حول عدم وجود ترابط بين لاعبي الأهلي والزمالك في صفوف الفراعنة غير صحيح.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة تنزانيا في الرابع من شهر يونيو المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

وتحدث حازم إمام لقناة "الحياة 2" قائلا:"المباراة لا تقبل القسمة على اثنين فهي لا تقل أهمية عن مواجهتي نيجيريا السابقتين".

وأكمل"نريد تحقيق الانتصار وأن نواصل تحقيق النتائج الجيدة مع ".

وواصل"ما يقال حول عدم وجود ترابط بين لاعبي الأهلي والزمالك غير صحيح والنتائج التي يحققها منتخب مصر خير دليل على ذلك".

في الوقت ذاته تحدث حمادة طلبة لاعب الزمالك ومنتخب مصر قائلا:"مباراة صعبة للغاية وأهم شيء هو أن نؤدي بشكل جيد ونحقق الانتصار".

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فيديو اليوم السابع

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