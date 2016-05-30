جمال الغندور يوضح لـ ' كلام في الجون ' : الحل الوحيد للأندية التي تطالب برحيله لاستكمال الدوري

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام مرة أخرى أنه لن يرحل عن منصبه إلا في حالة وجود قرار من اتحاد الكرة بذلك وليس بسبب اعتراض لجنة الأندية على وجوده.

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك ولجنة الأندية قد أكد أن أعضاء الأخيرة قررت عدم استكمال الدوري إلا في حالة رحيل الغندور عن منصبه بسبب تحيز بعض الحكام لفرق بعينها. (طالع التفاصيل)

وأكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة في الوقت ذاته أن أي حديث عن إجراء تغيير في لجنة الحكام في مراحل الأخيرة من الدوري ليس مناسبا. (طالع التفاصيل)

وتحدث جمال الغندور للبرنامج الإذاعي "كلام في الجون" قائلا:"أشعر بالاستغراب الشديد من إعلان بعض الأندية نيتها عدم استكمال الدوري إلا في رحيلي".

وأكمل"ما حدث هو واقعة لا تتفق أبدا مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وأشعر بالأسف لوجود حملة ممنهجة ضد الحكام المصريين".

وواصل رئيس لجنة الحكام حديثه"مندهش أيضا من أندية المؤسسات الكبرى مثل اتحاد الشرطة وحرس الحدود تشترك في هذه المطالبات، فهل أنا المسؤول عما وصل إليه حال الفريقين"؟

وشدد الغندور"لن أرحل عن منصبي إلا في حالة وجود قرار من اتحاد الكرة فقط".

وأتم"الحل الوحيد أمام الأندية المعترضة على وجودي هو اللجوء لاستقدام حكام أجانب كما أقر اتحاد الكرة منذ سنوات".