تقرير – ليس ميسي.. لن تصدق من هو اللاعب ' الأنجح ' في العالم حاليا

جميعنا يعرف الكرة الذهبية والحذاء الذهبي وتلك الجوائز الفردية التي تم وضعها لمكافأة اللاعبين على إجادتهم وتألقهم خلال الموسم، ولكن جريدة "ديلي ميل" ابتدعت نظاما جديدا لتقييم إنجازات اللاعبين.

في تقرير نشره موقع الجريدة، أعلنت عن نظام يعطي اللاعبين نقاطا على إنجازاتهم طوال تاريخهم لتحديد من هو اللاعب "الأنجح" في أوروبا حاليا.

ووضعت "ديلي ميل" شرطا للاعبين لدخول القائمة، هو سابق فوزهم بأحد الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، ثم وضعت عدد محدد من النقاط مقابل كل بطولة.

النظام كان كالتالي، بطولة كأس العالم تساوي 10 نقاط، بطولة قارية للمنتخبات تساوي 9 نقاط، بطولة دوري أبطال تساوي 8 نقاط، لقب دوري يساوي 7 نقاط، أما بطولة الدوري الأوروبي فتساوي 6 نقاط.

الكأس المحلية تمنح 5 نقاط، أما الكأس الثانية (مثل كأس الرابطة في إنجلترا أو كأس الدوري في فرنسا) وكأس العالم للأندية يمنحون 3 نقاط، مثلهم مثل كأس العالم للقارات.

كؤوس السوبر المحلية والقارية يساوون نقطة واحدة في الترتيب.

إذا، من كانوا العشرة الأوائل بالنسبة للعالم؟

10. فيليب لام

بطل العالم مع المنتخب الألماني حصد 118 نقطة، حيث فاز بـ8 ألقاب لحساب الدوري الألماني، بجانب كأس العالم وبطولات أخرى متنوعة منها دوري أبطال أوروبا

9. سيرجيو بوسكيتس

متوسط ميدان برشلونة يملك 121 نقطة، مدعوما بحصوله على دوري أبطال أوروبا 3 مرات، بجانب كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية.

8. تشافي

131 نقطة لمايسترو برشلونة السابق، كونه فاز باليورو مرة أكثر من بوسكيتس.

7. باستيان شفايتشتايجر

لا يتفوق شفايني على تشافي سوى بنقطتين وضعوه سابعا في القائمة.

6. جيرارد بيكيه

نجاح برشلونة في العقد الأخير تسبب في احتلال لاعبيه لقائمة الـ10 الأوائل، ويمتلك مدافع البلوجرانا 137 نقطة لحسابه.

5. ماكسويل

صديق زلاتان إبراهيموفيتش دخل القائمة في غياب صديقه الذي لم يتوج بدوري الأبطال أو أي لقب كبير مع منتخب السويد، حيث يملك الظهير الرحالة 140 نقطة.

4. ليونيل ميسي

عدم حصول ميسي على كأس العالم أو كوبا أمريكا مع الأرجنتين أضره بشكل كبير في هذا النظام، حيث حصل على 151 نقطة فقط.

لا تحزن يا ميسي، النظام لن يطبق رسميا ولن يسحبوا منك الخمس كرات الذهبية.

3. داني ألفيش

ألفيش يسبق ميسي بنقطة واحدة في الترتيب، شكرا للفوز بكوبا أمريكا 2007 وبطولتي دوري أوروبي مع إشبيلية بجانب بطولتي كأس قارات.

2. أندريس إنييستا

قائد برسا امتلك 154 نقطة مازالوا قابلين للزيادة مثله مثل كل اللاعبين في القائمة.

1. خوليو سيزار

استفاد حارس المرمى من وجوده في عرين إنتر ميلان أثناء سيطرة الأفاعي على الكرة الإيطالية، ليحصد 155 نقطة تصدر بها قائمة الأنجح في كرة القدم العالمية من اللاعبين الحاليين.