طوارئ في أتليتكو.. سيميوني يحدد شرط البقاء وإنتر يجهز له 400 مليون دولار

خسارة لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية وأمام نفس المنافس ريال مدريد، هزت أتليتكو مدريد. ليس مجرد هزة بل زلزال قد يتسبب في نهاية رحلة ديجو سيميوني مع الأتليتي.

بداية حالات الطوارئ في أتليتكو بدأت من سيميوني نفسه فخرج بتصريحات عقب خسارة دوري الأبطال قائلا: "خسارة نهائي دوري الأبطال مرتين، أمر مخيب للآمال للغاية".

وأضاف "أعتقد أنه يجب علي التفكير في مستقبلي مع أتليتكو".

الأمور لم تتوقف هنا. بل أكدت صحيفة آس الإسبانية أن سيميوني بالفعل يفكر جديا في الرحيل عن أتليتكو.

وأوضحت الصحيفة أن سيميوني يضع شرطا أساسيا في الوقت الحالي للبقاء مع أتليتكو وهو تعاقدات قوية خلال سوق الانتقالات.

على الرغم من قوة أتليتكو اقتصاديا إلا أن الأخير لا يقدر على منافسة أندية مثل باريس سان جيرمان وبايرن ومانشستر سيتي وبرشلونة.

ويرى سيميوني حسبما أشارت آس أنه لابد من التبادل اقتصاديا بينه والإدارة. فليس البيع فقط هو الحل دائما.

إنتر قادم

على الجانب الأخر أشارت صحيفة ألماندو ديبرتيفو الإسباني إن أنتر يستعد لتقديم عرضا قياسيا إلى سيميوني.

400 مليون دولار وعقد لمدة 5 سنوات "من أجل المدرب الذي يرغب بالفعل في العودة إلى إيطاليا".

مع راتب سنوي يصل إلى 20 مليون يورو فيما يقرب من 6.6 مليون شهريا. حسبما أشارت الصحيفة.

ليس مجرد الأموال هي التي قد تجعل سيميوني يقترب من إنتر، ولكن الأخير "يشعر بالقلق ويؤمن بأنه قد وصل إلى أعلى مستوى مع أتليتكو ولا يمكنه فعل أكثر من ذلك".

إنتر يؤمن تماما بأنه سيميوني سيكون في منصب المدير الفني للفريق في المستقبل. وهذا ما أكده نائب الرئيس.

وقال خافيير زانيتي نائب الرئيس في تصريحات سابقة لصحيفة ماركا الإسبانية: "سيميوني لدية العديد من الذكريات الجيدة في إنتر".

وواصل "في المستقبل لا نعرف أبدا ما الذي يمكن أن يحدث. لكن الآن يجب أن نحترم مانشيني".