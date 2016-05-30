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كله إلا الأم.. حبس تباع قتل سائقا سبه بلفظ خارج فى دار السلام

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كله إلا الأم.. حبس تباع قتل سائقا سبه بلفظ خارج فى دار السلام كله إلا الأم.. حبس تباع قتل سائقا سبه بلفظ خارج فى دار السلام
قررت نيابة دار السلام برئاسة المستشار جمال الجبلاوى، حبس تباع 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامه بقتل سائق بعدما سبه بلفظ خارج بحق والدته.

تلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من أهالى منطقة عزبة خير الله، بنشوب مشاجرة بين سائق وتباع أسفرت عن مقتل الأول، وبالانتقال والتحرى تبين أن المشاجرة نشبت بسبب سب السائق للتباع بلفظ خارج، بحق والدته، وبتطور الموقف سدد التباع له طعنة نافذة فى البطن أدت لوفاته فى الحال .

وبعد نقل الجثة إلى المشرحة نصبت قوة كمين للمتهم وألقت القبض عليه، على الطريق الدائرى حيث كان يتجه إلى محافظة الفيوم وباستجوابه اعترف، فتحرر له المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه احتياطيا، كما صرحت بدفن الجثة بعد تشريحها.
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