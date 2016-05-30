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طارق نجيدة:سددت كفالة يحيى قلاش والبلشى وعبد الرحيم بتكليف من مجموعة صحفيين

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طارق نجيدة:سددت كفالة يحيى قلاش والبلشى وعبد الرحيم بتكليف من مجموعة صحفيين طارق نجيدة:سددت كفالة يحيى قلاش والبلشى وعبد الرحيم بتكليف من مجموعة صحفيين
قال المحامى طارق نجيدة القيادى بالتيار الشعبى، إنه سدد الكفالة عن يحى قلاش نقيب الصحفيين وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة وخالد البلشى مقرر لجنة الحريات بالنقابة، بناء على تكليف من مجموعة من الصحفيين رفض الكشف عن اسمائهم.

وأضاف نجيده لـ "اليوم السابع" أن الصحفيين الذين كلفوه بدفع الكفالة أرتأوا أن الموقف ازداد تعقيداً فقرروا تكليفه بدفع الكفالة لان الجريمة تجاه النقيب وأعضاء مجلس النقابة وقعت بالفعل، وأن نقيب الصحفيين تعرض بالفعل لكل أشكال البطش من الدولة ولا داعى لاستمرار الموقف على حساب صحة النقيبب.

وأوضح نجيدة أن دون فى محضر السداد أن الكفالة تدفع رغم رفض المتهمين دفعها للتأكيد على موقفهم من هذه الكفالة فى محضر السداد أمام القانون، مشيراً إلى أنهم سيتحركون الآن إلى النيابة لاستكمال إجراءات الإفراج عنهم.


>- مصادر: سداد الكفالة المالية لقلاش ووكيل وسكرتير النقابة بقسم قصر النيل

النيابة العامة تضم البلاغات المقدمة ضد "قلاش" لتحقيقات "اقتحام النقابة"

- "الصحفيين": طلبنا لقاء النائب العام لبحث أزمة احتجاز النقيب وعضوى المجلس

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