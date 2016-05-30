وصول بطلة "سيب إيدى" والممثلة المغمورة والطالبة إلى نيابة قصر النيل

وصلت منذ قليل، بطلة كليب سيب إيدى والممثلة مغمورة والطالبة الجامعية إلى نيابة قصر النيل بمحكمة عابدين للتحقيق معهن بتهمة ممارسة الدعارة بعد القبض عليهن بصحبة 3 أثرياء عرب داخل فندق شهير بالقاهرة.

كانت البداية بورود معلومات إلى العميد أحمد كشك رئيس مباحث الآداب بشرطة السياحة، باتفاق ممثلة مغمورة تدعى "ناهد.م" مع 3 أثرياء عرب على ممارسة الجنس الحرام بمقابل مادى.

وأضافت المعلومات، أن الممثلة المغمورة اتفقت مع بطلة كليب "سيب أيدى" رضا الفولى وفتاة أخرى على ممارسة الجنس مع الأثرياء العرب.

بإخطار اللواء أحمد مصطفى شاهين رئيس الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، واللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة، تم تقنين الإجراءات، وداهم الساقطات كل من المقدم وليد بدر والمقدم محمد صالح من رجال مباحث الآداب وضبطا "ناهد.م" 38 سنة عضو نقابة المهن التمثيلية ومقيمة بالإسكندرية، و"رضا الفولى" 31 سنة بطلة كليب سيب أيدى و"إنجى.ا" 24 سنة طالبة بكلية التجارة بصحبة 3 أثرياء عرب داخل "سويتين" بأحد فنادق القاهرة الشهيرة.

"اليوم السابع" ينشر أول صور لبطلة "سيب إيدى" بعد القبض عليها بتهمة الدعارة

>

>