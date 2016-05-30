قناة نور تنضم لشبكة قنوات النهار رسميًا أول شهر رمضان ‎

أطلقت شبكة تلفزيون النهار الحملة الترويجية لقناة “النهار نور” التي ستنطلق رسميا أول رمضان.

أكد أشرف الكردي العضو المنتدب للقناة، أن القناة ستكون إجتماعية دينية حيث ستعرض نخبة من البرامج التي تهم الأسرة العربية بجانب برامج دينية تحمل رسالة وسطية وتناسب كافة الثقافات والفئات في المجتمع المصري والعربي، كما تهتم بالتأكيد على الهوية المصرية وإستعادة الأخلاق والمعاملات الطيبة بين المواطنين بدون تمييز.

ويضيف “الكردي” أن القناة ستكون مواكبة لكل ما هو جديد ومتطور وستكون المصدر الرئيسي لتوصيل الفكر الوسطي لكل بيت في مصر والدول العربية بشكل عملي وإعلامي محترم مع الحفاظ على الشخصية الشابة للقناة.

ومن المقرر أن تفتح القناة أبوابها للمقرئين المصريين من كل الأجيال، وإكتشاف مقرئين جدد، كما ستوفر القناة مواقيت الصلاة لكل المحافظات المصرية بما في ذلك حلايب وشلاتين ورفح وتوشكى وغيرها، بجانب ثلاثة مدن عربية هي مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس، كما ستُنقل صلاة التراويح على الهواء مباشرة من المدينة المنورة أو مكة.

وتنفرد “النهار نور” بعرض بعض البرامج الإجتماعية بشكل حصري كبرنامج “نور بيوتنا”، الذي تقدمه نهى أبو ستة، وهو برنامج خاص بالمرأة وبصحة الأطفال والأكل الصحي وكل ما يهم يوميات المرأة، وبرنامج “المصري بأخلاقه”، ويُقدمه يوسف عادل وهو برنامج يتحدث عن خُلق مهم للمجتمع من نظرة إجتماعية بحتة للمصري سواء للمسلم أو للمسيحي.

كما ستعرض القناة برنامج “دكتور نور” وهو برنامج طبي لشرح كل ما يخص صحة العائلة، وبرنامج طبخ بعنوان “أكلة x السريع”، و”حروف من ذهب” وهو برنامج قصير عن الخطوط العربية، بجانب تقديمها لبرامج الكارتون التي تساهم في ترسيخ قيمًا معينة للأطفال، وللأسرة ككل، أما من أبرز برامجها الحصرية الأخرى هو برنامج “الله يفتح عليك” الذي يُقدمه الشيخ محمود عواض، لتعليم القرآن الكريم، وبرنامج “كلام الناس” تقديم مهند السادات لمناقشة القضايا الفقهية.

بجانب أبرز البرامج الإجتماعية التي تُبث عبر شاشة النهار one، لأهم الدعاة والمذيعين مثل دعاء عامر ومصطفى حسنى، بجانب كل من أحاديث الشيخ محمد متولي الشعراوي وبرامج الدكتور مصطفى محمود.