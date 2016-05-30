«الكهرباء» تستجيب لبيانات النائب مصطفى سالم وتتلقى طلبات تركيب العدادات الكودية

صرح مدحت عيد، رئيس قطاع كهرباء سوهاج، لوكالة “ONA” للأنباء، أنه تم اليوم فتح باب التقدم لتركيب العدادات الكودية “مسبوقة الدفع”.

وقال “عيد” إن القرار ينطبق على جميع العقارات والمنشاءات والمشروعات اﻻستثمارية، فيما عدا تلك المقامة على الأراضي أملاك الدولة وأملاك الأثار والمنشاءات المقامة في حرم الجهد المتوسط ومحظورات الطيران المدني.

وأضاف “عيد” أن اأوراق المطلوبة من المواطن هي صورة بطاقة الرقم القومي واصل إيصال توريد غرامة محضر من مباحث الكهرباء أو إيصال توريد ممارسة، بالإضافة إلى مستند ملكية او عقد إيجار موثق بالشهر العقاري او عليه إثبات تاريخ وايصال جار وإقرار من المواطن المتقدم بأن أوراقه ومحرراته التي تقدم بها سليمة، وويتم تقديم جميع تلك الأوراق إلى هندسة الكهرباء التي يقع في إطارها العقار او المنشأة على أن يتحمل المواطن مصاريف القيمة النمطية والقيمة الفعلية للمهمات التي سيتم تركيبها، بالإضافة إلى قيمة العداد وأن يقوم بتوريد 6 أشهر مقدمًا حتى وصول العداد.

وكان النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سبق وأن تقدم ببيانين عاجلين للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بشأن تخاذل قطاع كهرباء سوهاج عن تفعيل قرار مجلس المحافظين الصادر بتاريخ 16 فبراير من العام الجاري، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 مارس الماضي، والخاص بتوصيل العدادات الكودية للعقارات المخالفة للبناء.

والتي أصبحت أمرًا واقعًا وانتشرت في عدة مدن بمحافظة سوهاج على الرغم من مخاطبة العديد من الجهات للقطاع بسوهاج بتفعيل القرار وأرسال ديوان عام محافظة سوهاج مكاتبه رسميه صادرة من مكتب السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، حيث تضمن البيان المطالبة بتوصيل المرافق للعقارات المخالفة لتحولها إلى أمر واقع، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق الدولة من خلال تحصيل مبالغ مالية مقابل الاستفادة من خدمة توصيل تلك المرافق والحد من سرقة التيار الكهرباء وكسر خطوط المياه لتوصيلها بطريقة غير شرعية تمثل إهدارًا لحقوق الدولة، مع اعتبار أن تلك المرافق التي سيتم توصيلها للعقارات المخالفة لا تمنح تلك العقارات أي حقوق قانونية او بتوصيلها تسقط أي مخالفات قانونية على مالك العقار.

واستجاب كلا من رئيس الوزراء ووزير الكهرباء للبيانات العاجلة المقدمة من النائب مصطفى سالم، وتم تفعيل القرار وبدء اليوم تلقي الطلبات من المواطنين لتركيب العدادات الكودية.