"اليوم السابع" ينشر أول صور لبطلة "سيب إيدى" بعد القبض عليها بتهمة الدعارة

حصل "اليوم السابع" وبشكل حصرى على صور كل من رضا الفولى بطللة كليب "سيب إيدى" والممثلة المغمورة "ناهد.م" وطالبة كلية التجارة "إنجى.ا" المتهمات بممارسة الدعارة بعد القبض عليهن بصحبة 3 أثرياء العرب داخل فندق شهير بالقاهرة.

وكان رجال الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، ألقوا القبض على 3 ساقطات بينهن بطلة كليب سيب أيدى الشهيرة رضا الفولى، وممثلة مغمورة متلبسات بممارسة الدعارة والأعمال المنافية للآداب داخل أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

جاء ذلك بعد ورود معلومات إلى العميد أحمد كشك رئيس مباحث الآداب بشرطة السياحة، تفيد باتفاق ممثلة مغمورة تدعى "ناهد.م" مع 3 أثرياء عرب على ممارسة الجنس الحرام بمقابل مادى. وأضافت المعلومات، أن الممثلة المغمورة اتفقت مع بطلة كليب "سيب أيدى" رضا الفولى وفتاة أخرى على ممارسة الجنس مع الأثرياء العرب.

بإخطار اللواء أحمد مصطفى شاهين رئيس الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، واللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة، تم تقنين الإجراءات، وداهم الساقطات كل من المقدم وليد بدر والمقدم محمد صالح من رجال مباحث الآداب وضبطا "ناهد.م" 38 سنة عضو نقابة المهن التمثيلية ومقيمة بالإسكندرية، و"رضا الفولى" 31 سنة بطلة كليب سيب أيدى و"إنجى.ا" 24 سنة طالبة بكلية التجارة بصحبة 3 أثرياء عرب داخل "سويتين" بأحد فنادق القاهرة الشهيرة.

وباستجوابهم اعترف المتهمون باتفاقهم فيما بينهم على قضاء ليلة حمراء مقابل 20 ألف جنيه فى الليلة للساقطات الثلاث، وتحفظت القوة من داخل "السويتين" على 5 آلاف جنيه وهواتف محمولة تحوى اتفاقا بين المتهمات مع راغبى المتعة على قضاء الليلة الحمراء وصورا عارية لهن يعرضنها على الرجال راغبى المتعة.

وبمواجهة المتهمات اعترفن بالواقعة، وأضفن بأنهن يعانين ضائقة مالية، ما دفعهن إلى ممارسة البغاء، فتحرر المحضر اللازم وإحالة جميع المتهمين إلى جهة التحقيق المختصة.

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