ضبط عاطلين متهمين بقتل تاجر فاكهة بشبرا الخيمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من كشف غموض مقتل تاجر فاكهة على يد عاطلين بسبب خلافات سابقة على مبالغ مالية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالواقعة، ودلت تحريات المباحث إلى ورود بلاغ للعقيد وائل صديق مأمور قسم أول شبرا الخيمة بشأن إصابة "هانى سيد" 26 سنة فكهانى ومقيم – دائرة مركز قليوب، السابق اتهامه فى 13 قضية "نشل – مخدرات" بجرح طعنى نافذ بالصدر من الجهة اليمنى وتوفى متأثرا بإصابته، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى ناصر العام بدائرة قسم شبرا الخيمة تحت تصرف النيابة العامة.

أوكل اللواء أشرف عبد القادر، مدير المباحث الجنائية، للعقيد محمود هندى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة تشكيل فريق بحث ضم ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، والرائد محمد سرحان، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة والنقيبان مصطفى هاشم ومحمد أبو سريع معاونين مباحث القسم وبالتنسيق مع فرع الأمن العام بالقليوبية لكشف غموض الواقعة ووصولا للجناة، بدأ فريق البحث بفحص منطقة الحادث وخط سير المجنى عليه فى وقت معاصر لارتكاب الواقعة، وصولاً لتحديد خط سير احتمال لقدوم وهروب الجناة ومحاولة للتوصل لشهود رؤية لهم وفحص الأشقياء الخطرين وذوى السمعة السيئة والمشهور عنهم ارتكاب مثل تلك الوقائع، ومتابعة الصفة التشريحية للمجنى عليه وحصر علاقات ومعاملات وخلافات المجنى عليه وأى منها قد يرقى لارتكاب الحادث وتجنيد المصادر السرية للمعاونة فى إجراءات البحث.

وأسفرت جهود فريق البحث إلى تحديد مرتكب الواقعة كل من "محمد ك" 24 سنة عاطل ومقيم – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، و"عبد الرحمن م" 47 سنة عاطل ومقيم أم بيومى – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، السابق اتهامه فى عدد 7 قضايا مخدرات – سلاح – سرقة بالإكراه.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات سابقة على مبالغ مالية فقام الأول بإحداث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته، وأضاف بأنه قام بالتخلص من السلاح المستخدم فى الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 52 أحوال قسم أول شبرا الخيمة، وجار العرض على النيابة.

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