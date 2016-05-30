القوات العراقية: مقتل 7 من قيادات داعش الإرهابى بينهم وزير حرب التنظيم

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية مقتل سبعة من قيادات تنظيم(داعش) الإرهابى بينهم وزير حرب التنظيم، ومسؤول الأمن والاستخبارات العام أحد أهم مساعدى زعيم التنظيم أبو بكر البغدادى، والمشرف على عمليات إرهابية كان آخرها هجوم عشرات من مسلحى داعش على مدينة"هيت" غربى الأنبار التى تم احباطها أمس، كما يشرف على مايسمى "بريد الولايات" فى التنظيم.

وذكرت خلية الاعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة مساء اليوم الاثنين، انه بناء على معلومات خلية "الصقور" الاستخبارية بوزارة الداخلية قصف طيران القوة الجوية العراقية بالتنسيق العالى مع قيادة العمليات موقعا لقيادات داعش فى قضاء القائم غربى الأنبار قرب الحدود السورية، مما أسفر عن مقتل العديد من الارهابيين بينهم سبع قيادات بداعش.

وأضافت: أن القيادات الخمس التى قتلت اضافة الى ماسبق هم: قائد ‫كتيبة تبوك‬ فى سوريا والعراق ، وناقل البريد العام من ولاية ‫بغداد‬ وولاية الجنوب وهو عراقى هارب من سجن بوكا، وأصيب فى العملية ومات فى المستشفى ، وأمير كتيبة الانغماسيين العرب وهو سعودى الجنسية ، وضابط فى المخابرات بالنظام السابق، وهو هارب من سجن ابو غريب وعمل مع الإرهابى ابو مصعب ‫الزرقاوي‬ سابقا وهو خبير فى صنع المتفجرات وتسلم امرا من البغدادى بالاشراف على ‫الرطبة‬ والعمل منها باتجاه بغداد، ومسؤول القضاء فى ولاية الفرات وولاية البركة وهو عراقى الجنسية يسكن ‫القائم‬، وهو من ناحية الكرابلة ومعتقل سابق فى سجن بوكا لانتمائه الى تنظيم القاعدة وعمل مع الزرقاوى وهو مقرب من البغدادي، وأعطى فتاوى بذبح الكثير من المواطنين العراقيين والسوريين.