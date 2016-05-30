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الخارجية الفلسطينية تحذر من تداعيات سيطرة اليمين على مفاصل الحكم بإسرائيل

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الخارجية الفلسطينية تحذر من تداعيات سيطرة اليمين على مفاصل الحكم بإسرائيل الخارجية الفلسطينية تحذر من تداعيات سيطرة اليمين على مفاصل الحكم بإسرائيل
حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من تداعيات سيطرة اليمين، واليمين المتطرف على المفاصل الرئيسة لدولة الاحتلال، وتأثيرات ذلك على القضية الفلسطينية، والجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى إحياء عملية السلام والمفاوضات على أسس جدية ومعقولة.

وأوضحت الوزارة - فى بيان صحفى اليوم الاثنين- أن حكومة نتنياهو المستقرة، ستزيد من شهية الاحتلال فى تسريع إجراءاته الاستيطانية والتهويدية لأرض دولة فلسطين، بشكل يغلق الباب نهائياً أمام أى حلول سياسية تفاوضية للصراع، تقوم على أساس حل الدولتين، مما يستدعى ضرورة الاستجابة للمطالبة الفلسطينية بتوفير مظلة دولية تعمل على إنهاء الاحتلال، ورفع الظلم التاريخى الواقع على الشعب الفلسطينى قبل فوات الأوان.

وذكر البيان: "إن تسلم المتطرف (أفيجدور ليبرمان) لحقيبة الحرب، يشكل استكمالا للانقلاب الهادئ والسيطرة على الأعصاب الرئيسة للحكم فى إسرائيل، بما يضمن لليمين - ليس فقط الاستمرارية والبقاء فى الحكم - إنما أيضا النفوذ والتأثير لسنوات وأجيال مقبلة، حيث سيشرف ليبرمان على إنجاز ذلك الانقلاب اليمينى فى المؤسسة العسكرية، وبالتحديد فى تركيبة رئاسة الأركان".

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مصر 365