نصائح مكافحة الروائح الكريهة في الحمام

لا بد من أن تنتشر رائحة منعشة في داخل الحمّام، بعد تطبيق الأفكار المساعدة الآتية:

- اخلطي ملعقتين من الـ"بايكينغ صودا" في وعاء مليء بالماء، وامسحي أرضيّة الحمّام.

- ضعي القليل من الـ"بايكينغ صودا" في وعاء مكشوف، في داخل علبة الـ"سيفون".

- جدّدي فرشاة تنظيف المرحاض من فترة لأخرى، مع الحرص على تبديل كيس القمامة يومياً حى لو لم يمتلئ بالكامل.

- أضيفي ملعقة من الخل الأبيض إلى كوب من الماء المغلي، وامسحي أسطح الحمام الداخلية بالخليط.

- انقعي الأجزاء الداخلية للمرحاض بعصير الليمون الحامض، مع الحرص على إغلاق الغطاء لحوالي 15 دقيقة ثم فتحه. واشطفي المرحاض بالماء لتنعمي برائحة منعشة.