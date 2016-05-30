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نصائح مكافحة الروائح الكريهة في الحمام

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الإثنين 30-05-2016 18:31

لا بد من أن تنتشر رائحة منعشة في داخل الحمّام، بعد تطبيق الأفكار المساعدة الآتية:

- اخلطي ملعقتين من الـ"بايكينغ صودا" في وعاء مليء بالماء، وامسحي أرضيّة الحمّام.
- ضعي القليل من الـ"بايكينغ صودا" في وعاء مكشوف، في داخل علبة الـ"سيفون".
- جدّدي فرشاة تنظيف المرحاض من فترة لأخرى، مع الحرص على تبديل كيس القمامة يومياً حى لو لم يمتلئ بالكامل.
- أضيفي ملعقة من الخل الأبيض إلى كوب من الماء المغلي، وامسحي أسطح الحمام الداخلية بالخليط.
- انقعي الأجزاء الداخلية للمرحاض بعصير الليمون الحامض، مع الحرص على إغلاق الغطاء لحوالي 15 دقيقة ثم فتحه. واشطفي المرحاض بالماء لتنعمي برائحة منعشة.

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سيدتي