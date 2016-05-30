حافظ على صحتك.. 8 خطوات تساعدك فى الإقلاع عن التدخين

يظن المدخن أنه لا يستطيع الإقلاع عن السجائر يوما ما، نظرا لصعوبة تخلصه من هذه العادة وارتباطها بالكثير من أموره الحياتية اليومية.

وفى اليوم العالمى للإقلاع عن التدخين تقدم الدكتورة "نسرين دبوس" رئيس مجلس إدارة جمعية "حياة بلا تدخين" خطة للإقلاع عن هذه العادة دون أن يعود الفرد للتدخين من جديد، وتعتمد هذه الخطة على النقاط التالية:

1.اختار يوما محددا للإقلاع عن التدخين فى خلال الأسبوعين المقبلين.

2.أخبر عائلتك وأصدقاءك بتاريخ هذا اليوم، واطلب منهم أن يساندوك.

3.فى صباح هذا اليوم تخلص من السجائر والولاعات والكبريت ومنفضة السجائر وكل ما يذكرك بالتدخين.

4.اشرب الكثير من الماء الساخن والسوائل، ولكن حاول استبدال القهوة والشاى والكوكاكولا بمشروبات أخرى كالعصائر أو أى مشروب آخر تفضله.

5.لا تتناول الأطعمة الدسمة وأكثر من الفاكهة والخضراوات الطازجة، وأبق فمك مشغولا بتناول حبات النعناع أو البونبون أو أى شىء آخر.

6.مارس بعضا من الرياضة الخفيفة مثل رياضة السير فى الهواء الطلق يوميا أو أى رياضة تفضلها.

7. عندما تشعر برغبة شديدة للتدخين اشغل نفسك 10 دقائق حتى تنسى هذه الرغبة.

8.قم بادخار ثمن السجائر التى كنت تدخنها يوميا وبعد مرور أسبوعين من الإقلاع استخدم هذه النقود للاحتفال بكونك غير مدخن.

وتضيف الدكتورة "نسرين": "تحتوى السيجارة الواحدة على كمية كبيرة من المواد المسرطنة منها (الأمونيا)، الذى يستخدم فى تنظيف الأرضيات، و(تولوين) الذى يستخدم كمذيب للمواد الصناعية، و(الزرنيخ) الذى يستخدم كسم للنمل الأبيض، و(فينول) الذى يستخدم كمطهر أرضيات وأدوات صناعية، و(بيوتين) وهو غاز الولاعات، و(أسيتون) الذى يستخدم كمزيل للصبغ، و(نيكوتين) مبيد حشرات، و(كادميوم) يستخدم فى بطاريات السيارات، و(أول أكسيد الكربون) غاز سام فى عوادم السيارات.

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