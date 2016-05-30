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وزير التنمية المحلية: اعتماد المخططات الاستراتيجية لـ 4 مدن

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وزير التنمية المحلية: اعتماد المخططات الاستراتيجية لـ 4 مدن وزير التنمية المحلية: اعتماد المخططات الاستراتيجية لـ 4 مدن
أعلن الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء وافق على اعتماد المخطط الاستراتيجى لـ 4 مدن هى ديروط بأسيوط وشبراخيت وأبو المطامير وايتاى البارود بالبحيرة.

وأضافت زكى فى بيان اليوم، أنه تم اعتماد المخططات التفصيلية لقرى منشأة العقال وريفا وشطب وموشا بمحافظة أسيوط ويجرى حالياً الإعداد لتنفيذ المخططات التفصيلية لمدينتى سمنود وبسيون بالغربية ومدينة بلطيم بكفر الشيخ.

وأوضح أن اعتماد هذه المخططات يساهم فى الحفاظ على الأراضى الزراعية ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة وتشجيع الاستثمار العقارى لمواطنى القرى والمدن بالمحافظات.


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