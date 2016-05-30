مشادات بين الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة بعد اعتزامهم دفع الكفالة

وقعت مشادات كلامية بين الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، داخل مقر النقابة، بعد اتجاه المجلس لدفع الكفالة المالية لإخلاء سبيل نقيب الصحفيين يحيي قلاش، والسكرتير العام جمال عبد الرحيم، ووكيل النقابة خالد البلشى.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، قد ناقش خلال اجتماعه الطارئ برئاسة خالد ميرى وكيل أول النقابة، تداعيات أزمة احتجاز نقيب الصحفيين يحيى قلاش، والسكرتير العام جمال عبد الرحيم، ووكيل النقابة خالد البلشى.

وشارك فى الاجتماع، كارم محمود رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، وإبراهيم أبو كيلة وأبو السعود محمد وحنان فكرى وأسامة داود ومحمود كامل ومحمد شبانة.

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