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مشادات بين الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة بعد اعتزامهم دفع الكفالة

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مشادات بين الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة بعد اعتزامهم دفع الكفالة مشادات بين الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة بعد اعتزامهم دفع الكفالة
وقعت مشادات كلامية بين الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، داخل مقر النقابة، بعد اتجاه المجلس لدفع الكفالة المالية لإخلاء سبيل نقيب الصحفيين يحيي قلاش، والسكرتير العام جمال عبد الرحيم، ووكيل النقابة خالد البلشى.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، قد ناقش خلال اجتماعه الطارئ برئاسة خالد ميرى وكيل أول النقابة، تداعيات أزمة احتجاز نقيب الصحفيين يحيى قلاش، والسكرتير العام جمال عبد الرحيم، ووكيل النقابة خالد البلشى.

وشارك فى الاجتماع، كارم محمود رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، وإبراهيم أبو كيلة وأبو السعود محمد وحنان فكرى وأسامة داود ومحمود كامل ومحمد شبانة.

إخلاء سبيل نقيب الصحفيين واثنين من مجلس النقابة بكفالة 10 آلاف جنيه

نقيب الصحفيين يتوجه لقسم قصر النيل لدفع الكفالة بعد إخلاء سبيله

وصول نقيب الصحفيين قسم قصر النيل لإنهاء إجراءات إخلاء السبيل

"قلاش" و"عبد الرحيم"" و"البلشى" يمتنعون عن دفع كفالة إخلاء سبيلهم

بالفيديو.. لحظة ترحيل نقيب الصحفيين إلى قسم قصر النيل داخل "ميكروباص"

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مصر 365

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