المؤبد لـ27 متهما من الإخوان و10 سنوات لـ14 آخرين فى أحداث عنف بالمنيا

قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط بالسجن المؤبد على 27 من عناصر الإخوان غيابيا بتهمة الخروج فى تظاهرات 25 يناير 2014 بمركز سمالوط والتحريض على العنف، وإثارة الشغب بقرية التوفيقية بمركز سمالوط، عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

كما قضت المحكمة بمعاقبة متهم آخر حضوريا بالسجن 3 سنوات فيما قضت بمعاقبة طفل غيابيا بالسجن 10 سنوات بتهمة الخروج فى تظاهرات مناهضة للجيش والشرطة بمركز سمالوط فى الاحتفال بأحياء الذكرى الثالثة لقيام ثورة يناير 2011.

وفى محكمة جنايات المنيا قضت المحكمة برئاسة المستشار حسين فاضل رئيس المحكمة، بمعاقبة 14 طالباً جامعيا بالسجن المشدد غيابيا لمدة 10 سنوات لكل منهم فى أحداث تظاهر بجامعة المنيا.

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