أخبار عاجلة

فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المؤبد لـ27 متهما من الإخوان و10 سنوات لـ14 آخرين فى أحداث عنف بالمنيا

Google+ Print
المؤبد لـ27 متهما من الإخوان و10 سنوات لـ14 آخرين فى أحداث عنف بالمنيا المؤبد لـ27 متهما من الإخوان و10 سنوات لـ14 آخرين فى أحداث عنف بالمنيا
قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط بالسجن المؤبد على 27 من عناصر الإخوان غيابيا بتهمة الخروج فى تظاهرات 25 يناير 2014 بمركز سمالوط والتحريض على العنف، وإثارة الشغب بقرية التوفيقية بمركز سمالوط، عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

كما قضت المحكمة بمعاقبة متهم آخر حضوريا بالسجن 3 سنوات فيما قضت بمعاقبة طفل غيابيا بالسجن 10 سنوات بتهمة الخروج فى تظاهرات مناهضة للجيش والشرطة بمركز سمالوط فى الاحتفال بأحياء الذكرى الثالثة لقيام ثورة يناير 2011.

وفى محكمة جنايات المنيا قضت المحكمة برئاسة المستشار حسين فاضل رئيس المحكمة، بمعاقبة 14 طالباً جامعيا بالسجن المشدد غيابيا لمدة 10 سنوات لكل منهم فى أحداث تظاهر بجامعة المنيا.

- بالأسماء.. المؤبد لبديع و35 آخرين فى أحداث الإسماعيلية.. مرشد الإخوان يبتسم من داخل القفص ويرفع شعار رابعة.. والمحكمة لكل من فقد ابنا أو أبا أو زوجة ترملت: "ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365