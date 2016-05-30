اخبار سوريا ..أطباء بلا حدود تدعو تركيا لفتح حدودها للنازحين من سوريا

دعت منظمة أطباء بلا حدود الاثنين أنقرة الى فتح حدودها أمام عشرات آلاف اللاجئين العالقين عند الحدود التركية فى محافظة حلب بعد أن فروا من المعارك، وفى مقابلة مع وكالة فرانس برس، قال المدير الإقليمى لمنظمة أطباء بلا حدود بابلو ماركو "الخيار الأفضل هو أن تقرر تركيا أن تجد حلا لهم وتفتح حدودها أمامهم".

وأضاف ماركو "نعلم أن السلطات التركية قلقة جدا حيال الوضع، وقد قامت بجهود كبيرة إلا أن الوضع سيء جدا ما يبرر" فتح الحدود، وتستضيف تركيا 2,7 مليون لاجئ سورى على الأقل، إلا أنها تقفل حدودها أمام الفارين من المعارك شمال مدينة حلب منذ اشهر عدة باستثناء الحالات المرضية الحرجة.

وأجبر هجوم لتنظيم "داعش" الجمعة ضد مناطق واقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة فى ريف حلب الشمالى الآلاف على الفرار الى المنطقة الحدودية شمال مدينة اعزاز، ليضاف هؤلاء إلى عشرات آلاف النازحين الموجودين اصلا هناك.

ودفعت المعارك الأمم المتحدة إلى إبداء خشيتها حول مصير نحو "165 ألف نازح" باتوا عالقين بين مناطق الاشتباكات القريبة والحدود التركية المقفلة، فيما تحدثت منظمة أطباء بلا حدود عن مئة ألف.

وفر خلال المعارك الأخيرة أكثر من ثمانية آلاف شخص، وفق المرصد السورى لحقوق الإنسان، وتوجه هؤلاء الى المنطقة الحدودية أو منطقة عفرين الواقعة تحت سيطرة الأكراد.

وقال ماركو "هناك حوالى مئة ألف شخص عالقين على بعد كيلومترات قليلة من تنظيم الدولة الإسلامية، اشخاص خائفون وليس لديهم اى مكان آخر ليذهبوا إليه"، مضيفا أن الوضع "لا يحتمل وغير مقبول" خاصة ان النازحين موجودون فى "مساحة ضيقة جدا".

وبالنسبة إليه فإن منطقة عفرين هى احد الخيارات أمام النازحين "إلا أنها لا تملك القدرات على تقديم الخدمات اللازمة لهم".

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