الجزائر تدين الاعتداء الإرهابى على جنود "المينوسما" بمالى

أدانت الجزائر، اليوم الاثنين، الاعتداء الإرهابى، الذى وقع أمس الأحد ضد الجنود التوجوليين العاملين ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى مالى (مينوسما) فى منطقة موبتى وسط مالى، والذى أسفر عن مصرع 5 جنود.

وأكد المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن على الشريف - وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية - أن الجزائر تدين هذا الاعتداء الإرهابى الجبان الذى خلف خمس ضحايا ضمن من الجنود التوجوليين ببعثة المينوسما، متقدما بالتعازى لأسر الضحايا، ومعربًا عن تضامن الجزائر مع حكومة توجو، وكذا كافة موظفى المينوسما.

وقال المتحدث الجزائرى إنه على غرار الاعتداءات السابقة، سيبقى هذا الاعتداء الجديد يائسًا أمام التقدم الملموس والمكتسبات الكبيرة التى تحققت بفضل عزم كافة الماليين الذين باشروا بحزم مسارًا للمصالحة الوطنية والتنمية وتحقيق السلم.

وكان خمسة جنود من المينوسما قد لقوا مصرعهم أمس الأحد فى انفجار لغم لدى عبور سيارتهم، تبع ذلك اعتداء استهدف موكبًا للمينوسما وقع فى كمين على بًعد 30 كيلومترًا غربى مدينة سيفاريه فى منطقة موبتى.