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ارتفاع ضحايا المنشآت النفطية الليبية لـ4 قتلى و16 مصابا فى الاشتباك مع داعش

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ارتفاع ضحايا المنشآت النفطية الليبية لـ4 قتلى و16 مصابا فى الاشتباك مع داعش ارتفاع ضحايا المنشآت النفطية الليبية لـ4 قتلى و16 مصابا فى الاشتباك مع داعش
أرتفع عدد قتلى قوات حرس المنشآت النفطية الليبية إلى 4 عناصر وإصابة 16 آخرين ، جراء الاشتباكات مع تنظيم "داعش" فى محيط بلدتى بن جواد والنوفلية، كانت الإحصائية الاولية للاشتباكات فى وقت سابق من اليوم مقتل عنصر وإصابة أثنين من حرس المنشآت.

وقال الناطق باسم حرس المنشآت النفطية على الحاسى ، فى تصريح صحفى اليوم، إنه تم تحرير بلدة بن جواد، بعد هجوم شامل على معاقل تنظيم «داعش» فى عدد من جبهات القتال، فى محيط بلدتى بن جواد والنوفلية، وأكد الحاسى، السيطرة على بلدة بن جواد، الواقعة على بعد 180 كلم شرق سرت.

وفى السياق ذاته ، أكد مدير مكتب الخدمات الصحية ببلدة راس لانوف الصالحين الشريف أن أربعة عناصر من حرس المنشآت النفطية قتلوا خلال اشتباكات اليوم فيما جرح 16 من الحرس إصاباتهم بين المتوسطة والخفيفة.

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