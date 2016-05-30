الاتحاد الأوربى: الوضع السورى معقد.. والانتقال السياسى المخرج من الأزمة

أكدت منسقة الشئون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيدريكا موجرينى، دعمها للمجموعة الدولية لدعم سوريا، معربة عن أملها أن تستأنف محادثات جنيف، موضحاً أن الوضع السورى معقد جداً.

وقالت موجرينى فى مؤتمر صحفى، مع وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير: "نأمل بالالتزام بالهدنة فى سوريا وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق السورية".

وتابعت: "نعمل على جعل الانتقال السياسى فى سوريا أمرا قابلا للتحقق لأن هذا هو المخرج، كما نعمل على القضاء على جماعات التهريب للحفاظ على أرواح المهاجرين".

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