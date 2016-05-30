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اخبار ليبيا .. حرس المنشآت النفطية بليبيا يسيطر على بلدة ساحلية من "داعش"

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اخبار ليبيا .. حرس المنشآت النفطية بليبيا يسيطر على بلدة ساحلية من "داعش" اخبار ليبيا .. حرس المنشآت النفطية بليبيا يسيطر على بلدة ساحلية من "داعش"
قال حرس المنشآت النفطية الليبى الذى يسيطر على مرافئ نفط رئيسية بشرق البلاد إنه انتزع السيطرة على بلدة بن جواد من تنظيم "داعش" اليوم الاثنين.

وقال على الحاسى المتحدث باسم حرس المنشآت النفطية إن أربعة من عناصره قتلوا وأصيب 16 فى اشتباكات ضارية فى بن جواد التى تقع إلى الشرق من سرت معقل الدولة الإسلامية. ولم يتسن التحقق من مصدر مستقل من هذا الإعلان.

وأعلن حرس المنشآت النفطية مساندته لحكومة الوفاق الوطنى المدعومة من الأمم المتحدة والتى تأمل حكومات غربية أن تنجح فى توحيد الفصائل الليبية لقتال الدولة الإسلامية.
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