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بعد تعيين ليبرمان وزيرا للدفاع.. الرباعية الدولية تصيغ تقريرا ينتقد إسرائيل

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بعد تعيين ليبرمان وزيرا للدفاع.. الرباعية الدولية تصيغ تقريرا ينتقد إسرائيل بعد تعيين ليبرمان وزيرا للدفاع.. الرباعية الدولية تصيغ تقريرا ينتقد إسرائيل
ذكر موقع " واللا" الإسرائيلى أنه بسبب تعيين أفيجدور ليبرمان فى منصب وزير الدفاع الإسرائيلى، تعتزم الرباعية الدولية وضع تقرير حاد فيما يخص إسرائيل، وإصدار هذا التقرير قريبا جدا.

وأضاف الموقع الإسرائيلى أن التقرير متعلق بجمود المسيرة السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين والوضع بالضفة الغربية ،وسيتم تغليظ صياغة التقرير عقب تعيين ليبرمان كوزير للدفاع فى الجديدة.

وأوضح الموقع الإسرائيلى أنه خلال شهر فبراير الماضى، أعلنت فادريكا موجرينى مسئولة العلاقات الخارجية والأمن بالاتحاد الأوربى أن أعضاء الرباعية الدولية يعكفون على صياغة تقرير حول الضغط من أجل استئناف المفاوضات والمسيرة السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، وكذلك حل الدولتين.

وسيتضمن التقرير كذلك وقف الاستيطان بالضفة الغربية ووقف هدم منازل الفلسطينيين وعنف المستوطنين بحق الفلسطينيين، وعمليات القمع التى تمارس من قبل الجيش الاسرائيلى ضد الفلسطينيين .

وكشفت مصادر دبلوماسية للموقع أن الولايات المتحدة ستقوم بمجهودات لكبح توجيه انتقادات لاذعة لإسرائيل فى التقرير.


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