محمد بن زايد يستقبل الفريق العسكري لتسلق جبل إيفرست

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن فخره واعتزازه بشباب الوطن الذين يسعون إلى التميز والإبداع وتحقيق الإنجازات في العديد من المجالات التي تعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة إقليميا وعالميا ورفع رايتها في مختلف الميادين .

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم في مجلس سموه بقصر البحر الفريق العسكري لتسلق جبل إيفرست بعد ان حقق انجازا وطنيا وتمكن من الوصول إلى أعلى قمة في العالم والتي يبلغ ارتفاعها 8848 متراً عن سطح البحر.

وأشاد سموه بما قام به الفريق العسكري لتسلق جبل إيفرست وما حققه من نجاح في واحدة من أصعب وأخطر المهمات، مشيدا سموه بروح التعاون والعمل كفريق واحد وما تحلوا به من عزيمة وإصرار لتخطي المصاعب مما كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تحقيق هذا الإنجاز والوصول إلى أعلى قمة على وجه الأرض.

وتحدث سموه خلال لقائه بأبطال الفريق العسكري لتسلق جبل ايفرست قائلا" أحس بفخر لكن هذه المرة المشاعر جدا جياشة.... عيالنا عيال الامارات عيال زايد بنات زايد .... وصلوا الى مكان جعلونا نتفخر بهم وهو اعلى قمة جبل في العالم .

وواصل سموه حديثه :... مبروكين أنتم علينا وعلى بلادكم وعلى اهلكم حقيقة... أنتم فعلا عيال زايد أنتم وأمثالكم قدوة .. أنا اعلم ان المشوار كان صعبا.. كثير منا تابع الرحلة مجموعة كبيرة من مجتمع الامارات شاهدوا برامج تسلق هذا الجبل...نسبة المخاطرة كانت عالية..... كنّا خايفين عليكم اكثر من خوفكم على اعماركم.... صارت معكم احداث وإصابات بليغة وبسؤالنا ياتينا الرد ان اعيالنا مصرين على مواصلة الدرب/. واردف سموه " أنتم يا أبطال الإمارات تقدمون نموذجا للشباب المثابر والساعي للتغلب على التحديات ووضع بصمة خاصة ومميزة في مسيرتكم العملية ..تابعناكم منذ اللحظة الأولى وأنتم تضعون الخطط إلى ان وصلتم إلى هدفكم../ مشيرا سموه ان امثالكم من شباب وشابات أبناء هذا الوطن كل في مجاله يسعون ويخططوون لتحقيق النجاح والتميز والتفوق وهذا هو سر نجاح دولة الإمارات في التنمية والازدهار والتقدم وبلوغ المراكز الأولى في مختلف المجالات".

من جانبهم قدم أعضاء الفريق العسكري لتسلق جبل إيفرست الشكر والامتنان والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على وقفته الكريمة بجانب الفريق ومتابعته المتواصلة منذ البدايات وحتى إكمال المهمة بنجاح فكانت بحق وقفة عزيزة ومؤثرة ساهمت بعد توفيق الله عز وجل في شحذ الهمم وحفز الطاقات للوصول الى الهدف المنشود وتحقيق هذا الإنجاز لوطننا الغالي ورفع اسم الدولة عاليا في مهمة من أكثر المهام صعوبة وخطورة وتحديا.

وعبر الفريق عن سعادتهم وفرحتهم بتحقيق هذا الحلم ورسم البسمة والفرحة على وجوه المواطنين بهذا الإنجاز مؤكدين على استمرار سعيهم ومواصلة طريقهم نحو تقديم المزيد لأجل الوطن وقيادته.

يذكر أن هذه المغامرة هي الأولى لفريق عسكري بهدف الوصول إلى قمة الجبل البالغ إرتفاعه /8848/ مترا كأعلى جبل على وجه الأرض.

ويتألف الفريق من 16 عضوا منهم 13 متسلقا عسكريا من مختلف الرتب العسكرية وأفرع القوات المسلحة بينهم طبيب مختص بالطب الرياضي وفسيولوجيا طب المرتفعات و3 مدربين محترفين من ذوي الخبرة العالية في تسلق الجبال والتجهيزات الخاصة لتلك المغامرة.

ويتكون الفريق صاحب الإنجاز الوطني من .. حسن النقبي قائدا ومحمد الظهوري ومحمد آل علي وذياب خليفة حمدان آل نهيان والدكتور هاشل الطنيجي والمدرب جون آرثر جيرالد والمدرب جون دويل وعبدالعزيز التميمي والمدرب باول الكسندر ستيوارت وناصر البلوشي وطارق الزرعوني وأحمد المزروعي وغانم الضرس ومحمد النقبي وسعيد المعمري ومعاذ النقبي.

ورافق الفريق العسكري ، فريق نسائي عسكري تالف من 12 عضوة بينهن 9 عسكريات من مختلف الرتب العسكرية ومدربتان وطبيبة مرافقة حيث تمكن الفريق من بلوغ هدفه النهائي والوصول الى المعسكر الأساسي لجبل ايفرست لي وادي كامبوا والواقع على ارتفاع 5363 مترا فوق سطح البحر ضمن سلسلة جبال الهمالايا في جمهورية النيبال.

ويعد الفريق العسكري لتسلق جبل إيفرست من أكبر الفرق العسكرية من ناحية عدد المتسلقين لخوض مثل هذه المغامرة من الوطن العربي ومن أوائل الفرق العالمية التي تصل إلى نيبال هذا العام بعد أن أوقفت الحكومة النيبالية إصدار التصاريح اللازمة لتسلق الجبل بعد الزلزال المدمر الذي ضرب النيبال عام 2015 .

حضر مجلس سموه سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.